Le président indonésien reçoit le SG du Forum pour la Paix d’Abou Dhabi

Le président de la République d’Indonésie, Joko Widodo, a reçu Son Excellence Cheikh Al-Mahfud Bin Bayyah, Secrétaire général du Forum pour la paix d’Abu Dhabi, et Son Excellence Abdullah Salem Al Dhaheri, Ambassadeur des Émirats arabes unis auprès du République d’Indonésie, hier au palais présidentiel de la capitale, Jakarta.

Son Excellence le Secrétaire général du Forum pour la paix d’Abu Dhabi a transmis à Son Excellence les salutations de Son Altesse le Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, Président de l’État ses vœux de bonne santé et de bonheur, et pour la République amie d’Indonésie plus de développement, de progrès et de prospérité.

Le Secrétaire général a également remis au Président Joko Widodo le Prix du Forum de la paix pour 2022 (le Prix international Hassan Bin Ali pour la paix), qui lui a été décerné par le Forum en reconnaissance de ses efforts pour promouvoir une culture de paix et de coexistence heureuse en Indonésie. .

Pour sa part, le président indonésien, secrétaire général du Forum, a transmis ses salutations à Son Altesse Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, président de l’État, “que Dieu le protège” et ses vœux sincères aux EAU et à son peuple. pour la prospérité et le progrès continus, exprimant son aspiration à renforcer les relations entre l’Indonésie et les Émirats arabes unis et à coordonner les efforts pour faire du Groupe des Vingt un succès. Pour la paix et la prospérité dans le monde.

Son Excellence a exprimé sa fierté d’avoir reçu le prix de la paix Imam Hassan bin Ali et sa gratitude envers les Émirats arabes unis et le Forum pour la paix d’Abu Dhabi, soulignant que l’Indonésie a, tout au long de l’histoire, accordé une grande valeur à la tolérance et à la coexistence pacifique entre différentes religions, races et cultures, et travaillé à jeter les bases de la paix régionale et internationale.

Pour sa part, le Secrétaire général du Forum d’Abu Dhabi a estimé que l’attribution de ce prix au Président de l’Indonésie venait en reconnaissance de sa contribution personnelle unique et de la contribution remarquable de l’Indonésie à la propagation de la paix internationale et du grand succès remporté par son grand pays. dans la consolidation des valeurs de coexistence heureuse dans sa société de diverses races et religions.