Le président de Costa Rica salue le leadership “très fort” de SM le Roi Mohammed VI

Dans une interview accordée à la chaine d’information marocaine M24 diffusée lundi, le chef de l’Etat costaricain a affirmé que le leadership du Souverain est « très fort » dans le domaine de la consolidation des droits de l’Homme, de la démocratie, du développement durable et de la préservation de l’environnement, soulignant que ces valeurs sont partagées par le Costa Rica et le Maroc, aux côtés de leurs pays amis au sein de l’Union européenne, ainsi que les autres pays démocratiques de la région des Amériques.

Évoquant la cérémonie de son investiture en mai dernier, M. Rodrigo Chaves a fait savoir qu’il a été « très honoré que Sa Majesté le Roi envoie le chef du gouvernement au Costa Rica » pour le représenter à cette cérémonie, ajoutant qu’il perçoit « avec beaucoup d’enthousiasme et d’espoir » la possibilité que les deux pays puissent aller de l’avant dans le renforcement de leurs relations culturelles et économiques et oeuvrer ensemble dans le concert des nations pour « faire avancer nos intérêts communs, car malgré le fait que nous soyons loin géographiquement, je crois que notre amitié nous donnera beaucoup d’avantages ».

Et M. Rodrigo Chaves de souligner que « le Maroc est en effet un très grand pays, avec une longue histoire. Personnellement j’adore la ville de Marrakech, la gastronomie marocaine et toutes ces belles choses que vous avez ».

Il a ajouté que le Maroc est « un pays très important dans l’histoire du monde » qui partage avec le Costa Rica « un attachement profond pour le respect des droits de l’Homme et pour être de bons citoyens du monde ».

Le président du Costa Rica a tenu à cette occasion à adresser « un salut très cordial au peuple du Maroc, surtout à Sa Majesté Mohammed VI. Je suis honoré que Sa Majesté m’avait adressé ses félicitations suite à mon élection à la présidence (…) Que Dieu protège Sa Majesté. Que Dieu protège tout le peuple du Maroc, qu’il vous bénisse avec la paix, la prospérité, le travail et les opportunités, parce que vous avez déjà un pays impressionnant, et que vous parveniez vous-mêmes à générer la prospérité que le peuple marocain mérite”.