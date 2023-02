Le pouvoir d’achat des Français va chuter en 2023 (Observatoire)

“Le pouvoir d’achat par unité de consommation (UC) se réduirait entre -1,2 % et -2 % entre la fin 2021 et la fin 2023 selon les scénarios d’emploi et de dynamique salariale retenus pour 2023”, indique l’OFCE dans une étude, publiée mercredi, relevant que cette chute est principalement due à l’inflation qui devrait se poursuivre en 2023.

Cette baisse effacerait quasiment la hausse de 2020 et 2021 dans le cas du scénario le moins favorable, le pouvoir d’achat par unité de consommation revenant à la fin de l’année 2023 peu ou prou à son niveau de fin 2019, avant le déclenchement de la crise Covid, précise la même source.

Et de noter que les revenus réels du travail baisseraient en 2023 en raison de la diminution des salaires réels et de la contraction du revenu des indépendants.

Des disparités sont néanmoins visibles. L’OFCE relève que l’inflation moyenne subie par un ménage en zone rurale serait supérieure de 1 point à la moyenne tandis qu’elle est inférieure de 0,8 point en agglomération parisienne.

L’âge semble être une autre variable prépondérante, puisque, selon l’OFCE, “un ménage dont la personne de référence est âgée de plus de 65 ans connaît un taux d’inflation supérieur de 0,6 point par rapport à l’inflation moyenne”, les Français âgés de 30 à 40 ans étant à l’inverse avantagés de 0,5 point.