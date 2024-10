Le Poète bahreïni Qassim Haddad remporte le Prix international Argana de poésie 2024

Le jury du prix a souligné que Qassim Haddad est une figure éminente de la poésie arabe et mondiale, dont le parcours créatif, qui a commencé dans les années 70 du siècle passé, est riche de plus de 40 recueils et ouvrages, indique un communiqué de la Maison de la poésie.

Le jury rappelle aussi la « forte contribution » de ce poète dans les domaines de la culture et la littérature, marquée notamment par sa participation à la création de la Famille des écrivains du Bahreïn en 1969 et du site Jihat Ashiir, ainsi que son implication dans bon nombre de projets culturels conjoints avec d’autres écrivains, poètes et artistes, ajoute la même source.

La Maison de la poésie au Maroc annoncera prochainement la date de la cérémonie de remise du Prix international Argana de poésie, qui se déroule habituellement à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM) à Rabat.

Lancé en 2002, « Argana » est un prix d’amitié poétique que les Marocains décernent à un poète qui se distingue par son expérience dans le champ de la poésie humaniste et qui défend les valeurs de la différence, de la liberté et de la paix.

Le Prix international Argana a été remporté par plusieurs grands poètes dont Bei Dao, Mohamed Serghini, Mahmoud Darouich, Saâdi Youssef, Antonio Gamoneda, Yves Bonnefoy, Nuno Judice, Mohamed Bentalha, Mohamadine Khawad, Wadie Saada, Charles Simic, Mohamed Achaâri et Giuseppe Conte.