Le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine est la meilleure solution à la question du Sahara (député autrichien)

“Le modèle d’autonomie pour les provinces du Sud du Maroc, dans le cadre de la souveraineté marocaine, constitue une voie très positive pour une solution définitive” à la question du Sahara, a indiqué M. Troch, membre du Conseil national du parlement autrichien, dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et la présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE, Nadia Bouaida.

M. Troch, membre de la Commission des politiques étrangères au Conseil national autrichien, a également salué les efforts déployés par le Royaume “en faveur du développement et de la paix dans la région”.

D’autre part, le parlementaire autrichien a souligné que ses entretiens avec M. Talbi El Alami et Mme Bouaida ont été l’occasion d’échanger des visions et des idées constructives et d’évoquer les relations entre le Maroc et l’Europe et entre Rabat et Vienne.

Le parlement marocain a signé en mars dernier à Rabat un protocole d’accord avec son homologue de la République d’Autriche visant à donner un nouvel élan à la coopération parlementaire maroco-autrichienne, et à renforcer les relations entre les deux institutions législatives.

Ce mémorandum d’entente porte sur le développement des relations parlementaires et administratives et sur le renforcement du dialogue, de la concertation et de la coordination sur les questions d’intérêt commun.