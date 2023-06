Blinken réaffirme l’engagement de Washington à élargir les Accords d’Abraham

L’administration américaine créera “bientôt” un nouveau poste “pour renforcer notre diplomatie et notre engagement avec les gouvernements et les organisations non gouvernementales du secteur privé”, a fait savoir M. Blinken. “Nous œuvrons pour une région plus pacifique”, a-t-il souligné, en insistant à cet effet sur l’importance de l’intégration régionale et la désescalade des tensions. M. Blinken a, par ailleurs, rappelé la tenue, l’an dernier, du forum du Néguev avec la participation des Etats-Unis, d’Israël, du Maroc, de Bahreïn, d’Egypte et des Emirats Arabes Unis. Selon le responsable américain, ce cadre régional facilite la coopération non seulement entre les gouvernements mais aussi avec les entreprises, la société civile et les jeunes sur des questions clés “qui comptent réellement dans la vie des gens à travers le Moyen-Orient, notamment la sécurité alimentaire, l’eau, l’énergie propre, le tourisme, la santé, l’éducation et la sécurité régionale”.

“Plus tôt cette année, des groupes issus de ce forum se sont réunis pour la première fois à Abu Dhabi”, a-t-il rappelé, évoquant “le plus grand rassemblement de responsables gouvernementaux israéliens et arabes depuis la conférence de paix de Madrid en 1991”.

Le secrétaire d’Etat américain a en outre évoqué son déplacement en Arabie saoudite du 6 au 8 juin courant, indiquant que la sécurité et l’intégration régionales sont à l’ordre du jour de ses entretiens avec les responsables saoudiens et des autres pays du Golfe. M. Blinken prendra part à une réunion ministérielle USA-Conseil de coopération du Golfe (CCG) pour discuter de la coopération croissante avec les pays du CCG en vue de “promouvoir la sécurité, la stabilité, l’intégration régionale et les opportunités économiques au Moyen-Orient”, avait indiqué le porte-parole du département d’Etat, Matthew Miller, dans un communiqué publié vendredi.

A Riyad, il co-présidera également une réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech avec son homologue saoudien, Faisal bin Farhan, pour souligner “le rôle essentiel” de cette coalition face à la menace persistante de Daech ainsi que l’engagement de Washington à assurer sa défaite durable.