Le partenariat entre le Maroc et l’UE est crucial (homme politique autrichien)

Ce partenariat est important et crucial pour parvenir à une situation migratoire équilibrée en Afrique du Nord et en Méditerranée, a affirmé cet ancien ministre autrichien des affaires européennes et internationales dans une lettre adressée à l’ambassadeur du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane.

M. Spindelegger a relevé que “le Maroc est un partenaire de longue date et vital pour l’ICMPD”, se félicitant de la coopération avec le Royaume “dans les projets et le dialogue sur la migration”.

Cet ancien président du parti populaire autrichien a par ailleurs formulé l’espoir que “la situation bilatérale entre le Maroc et l’Espagne” trouvera bientôt une issue.

Il a indiqué qu’”en comptant sur l’objectif commun de mieux gérer les migrations, nous devons tous travailler à créer, approfondir et maintenir des relations de confiance et productives sur des visions et des objectifs communs”.

M. Spindelegger a soutenu que l’ICMPD œuvre à favoriser des relations solides entre le Maroc, l’UE et la région méditerranéenne au sens large. Elle joue dans ce sens un rôle de soutien aux partenariats au profit des pays et peuples de la région.