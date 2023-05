Le PAP tient sa 2ème session ordinaire du 15 mai au 02 juin à Johannesburg, avec la participation du Maroc

La délégation marocaine devant prendre part à ce Forum parlementaire panafricain est conduite par le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara. Elle comprend aussi Noureddine Salik du groupe de l’Union marocaine du travail, El Makhloul Hormatallah du groupe de l’Union générale des travailleurs du Maroc et Mohamed Amouri du groupe de la Confédération générale des entreprises du Maroc.

Le Parlement marocain est également représenté à ces réunions par Laila Dahi du Rassemblement national des indépendants (RNI), Khadija Arouhal du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Aydi Youssef de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et Hanaa Benkhair de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).

La Chambre des Conseillers avait souligné, dans un communiqué, que la participation marocaine s’inscrit dans le cadre de l’adhésion de la Chambre à cette institution africaine en vue de renforcer la coopération parlementaire continentale et de consolider les moyens de coordination et de concertation entre les membres des Parlements nationaux africains, ainsi que de mettre en avant la vision stratégique du Roi Mohammed VI, affirmant l’engagement ferme du Maroc en faveur d’une Afrique unie et solidaire et d’un développement durable et intégré au niveau du continent.

Plus de 250 parlementaires africains devraient converger vers Midrand pour ce Forum parlementaire du continent qui devrait concevoir les moyens d’accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), conformément au thème de l’ Union africaine (UA) pour 2023.

Mandaté pour faciliter la mise en œuvre des politiques, objectifs et programmes de l’UA et superviser leur exécution par les différents organes de l’Union, le PAP organisera un séminaire dédié au thème de l’année. Le séminaire se concentrera sur le dégroupage de l’accord de la Zlecaf et les stratégies qui seront mises en place par le bras législatif de l’Union pour accélérer l’accord historique.

L’autre point clé à l’ordre du jour de cette nouvelle session ordinaire est le 3e Sommet des parlementaires africains sur la politique climatique et l’équité, qui se tiendra les 16 et 17 mai courant.

Le Sommet vise à galvaniser une masse critique de parties prenantes capables de catalyser un large soutien pour des décisions justes, équitables, dirigées localement et fondées sur la science dans la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) et l’action climatique globale.

L’engagement climatique de haut niveau identifiera également un programme africain commun dans le processus d’inventaire mondial (GST) et dans le compte à rebours de la COP28, ainsi que le rôle que les parlementaires peuvent jouer.

La deuxième session ordinaire de la sixième législature du PAP intervient après la séance des Commissions permanentes de l’institution, tenue en mars dernier. À cet égard, plusieurs rapports, issus des travaux des Commissions seront examinés et adoptés lors de cette nouvelle session.

Il s’agit notamment du Rapport de l’atelier combiné sur l’accès à l’information et les droits numériques, le Forum sur la gouvernance de l’Internet, le Rapport sur la proposition d’élaboration d’une loi type sur les changements climatiques et le Rapport de l’atelier de renforcement des capacités sur la gouvernance et l’administration de la migration de main-d’œuvre.

Il s’agit aussi du Rapport sur la place de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé africains, du Rapport sur le renforcement conjoint des capacités sur la ratification des instruments juridiques de l’UA, du Rapport sur l’engagement des premiers partenaires sur le cadre conceptuel du projet de loi type sur la parité hommes-femmes et du Rapport sur le projet de loi type sur les coopératives.

Cette deuxième session ordinaire de la sixième législature du PAP sera ouverte par Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores et président de l’ Union africaine. Plusieurs parlementaires de différents pays prêteront serment lors de ce Forum en tant que membres du PAP, à la suite d’élections dans un certain nombre d’États africains et d’une rotation au sein des délégations.

Le Parlement panafricain est une Assemblée consultative de l’Union africaine qui regroupe les députés des pays membres de l’Union africaine. Il a été créé en vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif de l’UA et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004.

Chaque État membre est représenté au sein du PAP par cinq parlementaires issus de la majorité et l’opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou organes législatifs nationaux.