Le nouveau président kényan nomme son gouvernement

«Je suis fier d’annoncer les hommes et femmes qui vont servir dans le gouvernement », a déclaré le président Ruto qui a notamment nommé Njuguna Ndung’u, ministre des Finances, Abraham Kithure Kindiki, ministre de l’Intérieur, Aden Barre Duale, ministre de la Défense et Simon Chelugi, ministre des Petites et moyennes entreprises.

William Ruto a été élu nouveau président de la République du Kenya pour un mandat de 5 ans.

Âgé de 55 ans, Ruto, qui est également le vice-président sortant, avait obtenu 50,49% des voix, devançant au bout d’une course très serrée son principal rival Raila Odinga, qui a récolté 48,85% des suffrages.