Égypte : les revenus des exportations de gaz multipliés par 13 en huit ans

L’Égypte a réussi à renforcer ses capacités de production et d’exportation, grâce à des accords internationaux de recherche et d’exploration, outre le développement d’un réseau de ports, d’infrastructures et de stations de liquéfaction et le lancement d’un plan national de rationalisation de la consommation d’électricité pour dynamiser les exportations de gaz, indique la même source.

Le rapport fait état d’une croissance sans précédent des indicateurs de gaz naturel du pays, le secteur gazier ayant enregistré un taux de croissance initial de 4% au cours de l’exercice 2021-2022, contre une baisse de 11% en 2015-2016.

La production de gaz naturel en Égypte avait augmenté de 66,3% pour atteindre 69,2 milliards de mètres cubes en 2021-2022, contre 41,6 milliards de mètres cubes en 2015-2016, fait savoir le même rapport.

Le rapport a fait état d’une augmentation des taux d’exportation de gaz naturel et liquéfié, la valeur des exportations égyptiennes ayant été multipliée par plus de 13, pour atteindre 8 milliards de dollars en 2021-2022, contre 0,6 milliard de dollars en 2013-2014.

Le rapport indique que l’augmentation de la quantité d’exportations de gaz naturel et liquéfié s’est multipliée environ par quatre, puisqu’elle a enregistré 7,2 millions de tonnes en 2021-2022, contre 1,9 million de tonnes au cours de l’année 2013-2014.