Le Niger, le Mali et le Burkina décident la création d’une Force conjointe anti-terroriste

Cette « Force conjointe des pays de l’AES (…) sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour prendre en compte les défis sécuritaires dans notre espace », a précisé le général Moussa Salaou Barmou, chef d’état-major des armées du Niger, dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion à Niamey.

Cette réunion fait suite à celles des Hauts fonctionnaires et des ministres de l’AES tenues à Ouagadougou du 12 au 15 février dernier, qui ont abouti à plusieurs propositions et recommandations entrant dans le cadre de la création des conditions de stabilisation et de développement intégrés de l’espace AES.

Selon l’Agence nigérienne de presse (ANP), la rencontre de Niamey servira de plateforme pour examiner les propositions et recommandations faites par les experts et les ministres des pays respectifs, pour, in fine, aboutir à un Schéma de Force à générer pour la sécurisation du territoire de l’Alliance des Etats du Sahel.

L’Alliance des Etats du Sahel (AES), créée en septembre 2023 est un pacte de défense mutuelle conclu entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, rappelle la même source.