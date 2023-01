Le musée national de la parure, un hommage aux maâlems et artisans (Qotbi)

Le musée national de la parure rend hommage aux maâlems et artisans ainsi qu’aux femmes et hommes derrière ces objets et créations, a indiqué, lundi à Rabat, le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi.