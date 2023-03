Le Maroc, une “grande nation” et une “puissance” qui contribue au progrès de la Méditerranée (responsable espagnol)

‘’Le moment est venu pour évoluer vers le respect total de la souveraineté et la reconnaissance d’une grande nation comme le Maroc’’, a souligné Castellà lors d’une rencontre, organisée ce week-end, par le Consulat général du Maroc à Tarragone, à l’occasion de la Journée internationale de la Femme.

Le responsable et ancien vice-recteur des relations étrangères et internationales de l’Université Rovira i Virgili a fait observer que ‘’le Maroc est une puissance économique et entrepreneuriale, qui nous aide pour que la Méditerranée ne soit pas une frontière, mais un espace de relations plus fortes’’.

‘’Nous devons déconstruire une certaine vision erronée, arrogante et pleine de préjugés, et reconnaître les progrès du Maroc’’ dans tous les domaines, dont celui de la promotion de la situation de la femme, a-t-il indiqué.

‘’Les progrès réalisés par les femmes au Maroc sont les progrès réalisés dans le cadre d’une démocratie et sont donc très importants’’, a soutenu M. Castellà, se félicitant de l’intégration de la communauté marocaine établie en Espagne.

‘’De plus en plus de Marocains vivent parmi nous et apportent prospérité et progrès à notre société’’, a-t-il poursuivi.

Cette rencontre, qui a rendu hommage à plusieurs compétences marocaines à Tarragone, Lérida et Aragon, a été marquée par la présence notamment de la procureure générale de Tarragone, Mme Maria José Osuna Cerezo, le sous-délégué chargé de la défense à Lérida, M. Fernando Rodriguez de Ravena, le sous-délégué chargé de la défense à Tarragone, Antonio Bergonos Gonzalez, ainsi que de responsables représentant les autorités locales.