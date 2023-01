Le Maroc, un “véritable leader du tourisme” (SG de l’OMT)

«Le Maroc continue d’être un véritable leader du tourisme», a écrit le Secrétaire général de l’OMT dans un tweet à l’occasion de la visite effectuée au stand du Maroc à la 43e édition du Salon international du tourisme de Madrid (FITUR), qui se tient du 18 au 22 janvier 2023 au parc des expositions IFEMA.

A cette occasion, M. Pololikashvili a tenu une rencontre avec le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), M. Adel El Fakir, et l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich.

Dans ce contexte, le Secrétaire général de l’OMT a félicité le Maroc pour l’organisation réussite, l’année dernière, du Conseil exécutif de l’Organisation.

L’ONMT participe en force à la 43e édition du Salon international du tourisme de Madrid (FITUR).

Menée par Adel El Fakir, une importante délégation représentant des opérateurs touristiques des secteurs privés et publics prend part à ce salon incontournable de l’agenda des grands salons internationaux. Celle-ci comprend les principaux acteurs touristiques intervenant sur les marchés ibériques avec à leur tête, la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc, en plus de 23 opérateurs touristiques et 10 régions marocaines.

L’Office déploie ainsi un pavillon fort d’un emplacement privilégié et d’un agencement inspirant, mettant en valeur le positionnement authentique de la destination Maroc, dans la continuité du déploiement innovant de la marque « Maroc – Terre de lumière ».

En parallèle du salon FITUR et pour une durée de 2 semaines, l’ONMT a mis en place un important dispositif d’affichage urbain de la campagne Maroc – Terre de lumière, notamment dans les principales artères de la ville de Madrid avec des emplacements de choix comme dans l’écran géant 3D de l’emblématique Cinéma Callao, le Cinéma Capitol et le Palacio de la Prensa.