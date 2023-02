Le Maroc présent en force au Salon des vacances de Bruxelles

A travers un stand de 100 m2, situé en plein centre des palais des expositions de Bruxelles, l’Office national marocain du tourisme (ONMT)-Benelux met en avant les potentialités riches et singulières dont regorgent différentes régions du Royaume.

Cette année, le stand du Maroc connaît tout particulièrement la participation de la Royal Air Maroc-Benelux, des régions de Tanger-Al Hoceima, Béni Mellal-Khénifra et Fès-Meknès, ainsi que plusieurs chaînes hôtelières.

Agrémentée d’un programme d’animation artistique et gustative, la promotion des nombreuses destinations touristiques du Royaume se décline à travers différents outils privilégiant la digitalisation. Une invitation à la fois authentique et à l’air du temps pour visiter le Maroc et découvrir la magie de ses traditions et la richesse de son patrimoine.

La Belgique figure parmi les marchés sur lesquels mise le Maroc, qui a réalisé une importante reprise du tourisme en 2022, récupérant plus de 84% des touristes par rapport aux chiffres réalisés en 2019.

Selon un sondage publié à l’occasion du Salon des vacances de Bruxelles, le Maroc figure au podium des destinations hors Europe les plus prisées par les Belges, aux côtés de la Turquie et des Etats-Unis.

Plus de 350 exposants et 800 sous-exposants participent à cette 64ème édition du Salon, qui est le plus grand salon national du tourisme en Belgique depuis plus de soixante ans. Ses organisateurs tablent cette année sur 150.000 visiteurs.