Le Maroc poursuit avec “détermination et constance” sa lutte contre le terrorisme et la violence (Chaouki Benyoub)

Grâce au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc continue à faire face au terrorisme et à la violence, à travers une stratégie proactive, et à repousser les menaces et les risques potentiels, a indiqué M. Benyoub, dans une allocution lue en son nom, à l’ouverture du symposium international de haut niveau, qui célèbre le 5ème anniversaire du Plan d’action pour les chefs et acteurs religieux visant à prévenir l’incitation à la violence pouvant conduire à des atrocités criminelles “Plan d’action de Fès”.

Cette lutte s’appuie également sur des approches de développement basées sur des volets spirituels et matériels, le renforcement de la gouvernance sécuritaire, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion et la marginalisation sociales, la diffusion des valeurs du juste milieu religieux, de la tolérance, du rejet de la violence à même de contribuer à l’éradication des racines des cultures et idéologies alimentant la haine, le racisme et l’extrémisme violent.

La tenue de ce symposium constitue un engagement sur la voie de la mise en œuvre des résultats des Plans d’action de Rabat et de Fès, ainsi que l’ensemble des autres étapes internationales qui concrétisent les dialogues civilisationnels menés par les chefs et acteurs religieux visant à contribuer à la consolidation de la paix, de la sécurité, et à la promotion des droits de l’Homme.

D’où l’importance du rôle du dialogue, de l’échange des bonnes pratiques et des expériences, a-t-il ajouté, mettant en avant, dans ce sens, la valeur ajoutée de cette rencontre internationale eu égard à la qualité et la diversité des participants.

Organisé par la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme, la Rabita Mohammadia des Oulémas au Maroc en partenariat avec le Bureau des Nations Unies pour la prévention du génocide et la responsabilité de protéger (OSAPG), ce symposium (20-21 juillet) ambitionne de mettre l’accent notamment sur les bonnes pratiques et les enseignements tirés de la mise en œuvre du “Plan d’action de Fès”.