Le Maroc et l’Egypte veulent renforcer leur coopération dans le domaine de la justice

Les deux parties ont évoqué les relations politiques distinguées qui unissent les deux pays sous la conduite du Roi Mohammed VI et du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, et ont souligné à cette occasion la profondeur de la relation solide qui unit les deux peuples depuis de nombreuses années.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment de M. Ahmed Tazi, ambassadeur du Maroc en Egypte, Représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, M. Ouahbi a passé en revue les réformes que connaît le système judiciaire au Maroc, et qui visent à approfondir l’indépendance du pouvoir judiciaire et développer le système législatif pour en faire un système qui répond à tous les changements internationaux et nationaux, afin qu’il ait un impact positif sur les droits des femmes, les droits des enfants et de nombreuses catégories, et soit au service de l’efficacité de la justice.

Il a également passé en revue les efforts du ministère pour développer les infrastructures des tribunaux, activer le domaine de la transformation numérique pour améliorer les services publics et répondre aux aspirations et aux attentes des citoyens, en plus d’intensifier la formation des ressources humaines et la formation aux diverses professions juridiques et judiciaires.

La rencontre a également été l’occasion de s’informer sur l’expérience égyptienne dans le domaine de la justice, tant au niveau législatif, judiciaire, jurisprudentiel qu’à bien d’autres niveaux.

Il est à noter que M. Ouahbi a effectué une tournée dans les pays du Golfe et en Jordanie. Cette visite a été l’occasion d’approfondir les relations de coopération dans le domaine de la justice, et de jeter les bases d’une nouvelle étape de partenariat distingué avec ces pays qui soit en phase avec le niveau des relations politiques profondes et importantes existant entre le Royaume du Maroc et ces pays frères.