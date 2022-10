Développements au Burkina Faso: le ministère des Affaires étrangères met une cellule de suivi et des numéros de téléphone à la disposition de la communauté marocaine

Suite aux développements survenus au Burkina Faso et au communiqué rendu public samedi par l’Ambassade du Maroc à Ouagadougou, et dans le souci de garantir la sûreté et la sécurité de la communauté marocaine établie dans ce pays, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, porte à la connaissance des ressortissants marocains sur place qu’une cellule de suivi et des lignes téléphoniques ont été mises en place pour répondre à leurs interrogations.

Le ministère appelle les ressortissants marocains à observer la plus grande vigilance, à rester à leurs domiciles, à respecter les orientations de l’Ambassade du Maroc à Ouagadougou et à communiquer avec elle via le numéro d’urgence mis en place à cet effet, en plus de suivre les mesures préventives que pourraient recommander les parties burkinabé, indique dimanche un communiqué du ministère. Pour communiquer avec la cellule de suivi : – Par téléphone : 0537676350 0537676353 0537676251 – Par Fax : 0537676053 – Par e-mail : [email protected] – Via le numéro d’urgence de l’Ambassade du Maroc à Ouagadougou (téléphone et whatsapp : +22606418080).