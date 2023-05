Le Maroc et le Royaume-Uni signent un Cadre stratégique de coopération sur l’action climatique, l’énergie propre et la croissance verte

Paraphé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre d’Etat du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord, de l’Asie du Sud et des Nations Unies du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Lord Ahmad de Wimbledon, ce Cadre stratégique a pour objectif de soutenir, faciliter et renforcer la coopération bilatérale sur l’action climatique, l’énergie propre et la croissance verte afin d’accompagner le développement du Maroc vers une économie durable, bas carbone et résiliente en vue d’assurer une transition responsable et accélérée des énergies fossiles vers une énergie propre et abordable.

Il vise également l’intégration systémique de l’action et des impacts climatiques dans la planification et l’action du gouvernement et du secteur privé, ainsi que la croissance de secteurs économiques/productifs forts, diversifiés et durables au Maroc qui libèrent des emplois de qualité, des investissements et de la croissance.

Cette signature intervient en marge de la 4ème session du Dialogue Stratégique Maroc-Royaume-Uni, co-présidée par M. Bourita et Lord Ahmad de Wimbledon, qui a été sanctionnée par la publication d’une Déclaration conjointe dans laquelle les deux parties se sont félicitées de l’excellence des relations bilatérales et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer davantage leur Partenariat Stratégique.

Lancé à Londres le 5 juillet 2018, ce Dialogue stratégique a pour objectif de consolider les liens historiques entre les deux Royaumes et de poursuivre le renforcement des relations bilatérales.

Il s’articule autour de quatre thématiques structurantes, à savoir le volet politique et diplomatique, la coopération sécuritaire, la coopération économique et la coopération culturelle et celle en matière d’éducation.

Des groupes de travail ont été établis au titre de chaque pilier de coopération visant à renforcer les échanges et la concertation sur les questions bilatérales prioritaires et identifier de nouvelles perspectives de coopération dans ces domaines.