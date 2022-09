Le Maroc et le Niger veulent renforcer leur coopération en matière de gestion intégrée des ressources en eau

Conformément audit accord, les parties doivent coopérer en matière de gestion intégrée et décentralisée des ressources en eau, de mobilisation des ressources en eaux de surfaces et souterraines, de la préservation de la qualité de l’eau et de l’amélioration de la gouvernance de l’eau.

La coopération portera aussi sur les aspects réglementaires, institutionnels et législatifs relatifs à l’eau, l’étude, la conception et l’exécution des ouvrages hydrauliques, la gestion, la maintenance et la sécurité des ouvrages hydrauliques, ainsi que sur la gestion des risques climatiques liés à l’eau. En vertu de ce protocole d’accord, la coopération bilatérale peut consister en des échanges et visites d’experts, un échange d’informations et de documentation, ainsi qu’en des programmes de renforcement des capacités et stages de formation.

Des réunions et séminaires sur les sujets d’intérêt commun, ainsi que l’initiation et le soutien des actions de partenariat entre les opérateurs publics et privés des deux pays sont au menu de cette coopération. Cette signature intervient conformément aux Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et vise à apporter un “nouveau souffle aux relations maroco-nigériennes dans un secteur d’activité prioritaire”, a souligné M. Baraka qui intervenait lors de la cérémonie de signature. Il a, à cet égard, mis en exergue les richesses hydriques du Niger, exprimant la disposition du Maroc à prodiguer son soutien au peuple nigérien pour relever ses défis en la matière, en lui apportant notamment toutes les technologies nécessaires.

Pour sa part, M. Mahaman a indiqué que ce protocole d’accord intervient dans le cadre des “relations historiques” qui lient le Royaume du Maroc et la République du Niger depuis 1967 et qui ont été davantage renforcées depuis l’accession du Roi Mohammed VI au Trône.

Ce protocole d’accord a pour objectif de développer les relations entre les ministères des deux pays, “au vu de préparer la mise en place d’un nouveau comité technique mixte entre le Royaume du Maroc et la République du Niger”, a-t-il précisé.

Le ministre nigérien a, en sus, exprimé sa “profonde satisfaction” de bénéficier de l’expérience marocaine dans le domaine hydrique, exprimant la disposition de son pays à partager son expérience en matière de gestion intégrée des ressources en eau.