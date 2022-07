Le Maroc et le Millennium Challenge Corporation se félicitent du dynamisme de leur partenariat fructueux

“Le Maroc se positionne en tant qu’un excellent partenaire pour le Millennium Challenge Corporation, engagé à s’investir davantage dans le Royaume”, a souligné M. Akhannouch dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec M. Albright, accompagnée de la délégation officielle des États-Unis participant à la 14è édition du Sommet des affaires USA-Afrique.

La délégation du MCC a souligné que les Etats-Unis d’Amérique font confiance aux différents programmes menés au Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sont prêts à les accompagner, a souligné le Chef du Gouvernement, faisant savoir que le Royaume continue à mettre en œuvre ses différents engagements relatifs au Millennium Challenge Program, signé entre le Gouvernement et son homologue américain représenté par Millennium Challenge Corporation.

Tout en rappelant que le Maroc a reçu, à travers les deux programmes du MCC, plus d’un milliard de dollars, M. Akhannouch s’est félicité du remarquable progrès enregistré en ce qui concerne la mise en œuvre des différents chantiers couverts par le deuxième programme ayant pour objectif de rehausser la qualité du capital humain et d’améliorer la productivité du foncier.

Pour sa part, Mme Albright a salué le partenariat “très fructueux” et de “longue date” scellé avec le gouvernement du Maroc avec lequel, “nous travaillons dans le cadre de compacts”, louant au passage, les avancées réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des différentes activités relevant des programmes de coopération objet du “Compact II”.

“Nous sommes sur le point de boucler Compact II, tel qu’axé sur la formation, la formation professionnelle et technique ainsi que sur le développement des zones industrielles”, a expliqué la responsable américaine, notant que le MCC oeuvre en étroite collaboration avec ses partenaires au Maroc, dans le cadre de ce programme destiné à créer 28.000 emplois et à profiter à plus de 800.000 Marocains.

Cela fait partie intégrante des efforts globaux du MCC sur le Continent, a-t-elle indiqué, rappelant que depuis sa création en 2004, MCC a alloué 15 milliards de dollars, dont 9 milliards de dollars aux 25 pays du Continent, dont le Maroc.

Les entretiens entre les deux responsables qui ont porté sur les différents aspects du partenariat et de la coopération entre le Maroc et le MCC, ont été aussi l’occasion d’examiner les voies et mécanismes d’accompagnement de la dernière phase du programme “Millennium Challenge”, qui se conclut au mois de mars de l’année 2023.

Ont pris part à cette rencontre Mme Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, M. Younes Sekkouri, ministre de l’Intégration Economique, du Micro-Entrepreneuriat, de l’Emploi et des Compétences, et M. Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques.