Le Maroc en passe de relever le défi de la transition énergétique (site d’information US)

Sous le tire: « Transition énergétique: le bilan exemplaire du Maroc », l’expert Stepehen Blank du think thank « The Foreign Policy Research Institute » met en avant le potentiel solaire et éolien dont dispose le Royaume, le développement de ses infrastructures, ainsi que les investissements engagés pour réduire la dépendance des énergies fossiles importées, et pour exporter de l’énergie propre. Le Maroc prévoit de construire la plus grande centrale solaire thermodynamique à concentration au monde, ajoute le média américain, notant que l’objectif fixé pour 2030 est d’atteindre une part de 52% du mix électrique pour les énergies renouvelables.

« Grâce à ces efforts et à l’impact du changement climatique, les observateurs européens se rendent compte que le Maroc joue déjà un rôle pionnier dans la fourniture d’énergie verte et que ce rôle va presque certainement continuer tout au long de cette décennie », relève RealClear Defense.

La stratégie marocaine, poursuit la même source, est susceptible d’amener d’autres États, notamment en Afrique, à imiter ce modèle qui atteste que la lutte contre le changement climatique requiert des investissements massifs dans les énergies renouvelables dans un cadre de coopération régionale et internationale.