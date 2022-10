Le Maroc appelle à la restructuration de la dette pour une relance économique post Covid-19

Dans la déclaration du Royaume, à l’occasion de la 72ème session exécutive du Conseil du commerce et du développement, le représentant permanent adjoint, Abdellah Boutadghart, a souligné la nécessité de restructurer la dette, qui constitue un élément essentiel pour les pays en développement, notamment ceux à revenu intermédiaire, et dont la majorité ont perdu l’accès aux marchés financiers, à cause de la crise du Covid-19.

Le diplomate a souligné, en ce sens, que la relance économique mondiale passe par une action internationale solidaire, responsable et partagée, particulièrement dans un contexte mondial difficile, marqué par de multiples crises liées aux questions sanitaires et aux tensions géopolitiques et commerciales.

‘’Ces crises mettent en péril les efforts en matière de développement et les initiatives et mesures, pour une relance économique post Covid-19 durable et inclusive et dressent davantage de défis à relever, en termes de lutte contre la pauvreté multidimensionnelle, d’amélioration de la sécurité alimentaire, de transition énergétique pour une croissance verte, de promotion de l’investissement tant au niveau national que régional, d’allégement de la dette et enfin d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique’’, a-t-il relevé.

La déclaration du Royaume a mis l’accent également sur la nécessité de mobiliser les moyens nécessaires pour la réalisation de projets régionaux structurants pouvant répondre aux défis sectoriels multidimensionnels, liés notamment à la sécurité alimentaire et à l’énergie, à l’instar du Gazoduc Nigeria-Maroc, qui fournira du gaz à l’ensemble des pays de l’Afrique de l’ouest et permettra également une nouvelle voie d’exportation alternative vers l’Europe.

M. Boutadghart a fait valoir, dans le même contexte, que le renforcement et la promotion de la coopération Sud-Sud offrent des opportunités énormes pour relever les défis dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant, réitérant la disposition du Maroc pour promouvoir la coopération sud-sud, en vue de développer davantage des partenariats mutuellement bénéfiques, ayant un impact direct sur le bien-être et la prospérité du continent africain.