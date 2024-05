Le Maroc abrite le 2ème atelier du Coopstar Workshop pour la transformation durable des coopératives en Afrique

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, et l’Office du Développement de la Coopération (ODCO) tiennent à Rabat, du 26 au 28 mai 2024, le deuxième atelier de Coopstar dédié à la transformation durable des coopératives en Afrique.

L’événement vise à explorer de nouvelles stratégies, de partager les meilleures pratiques et de construire des réseaux durables pour le développement des coopératives en Afrique, indique le ministère dans un communiqué.