Le made in Morocco n’a jamais été aussi fort que pendant la période de crise sanitaire (Mezzour)

Participant un panel sous le thème: “De la marque Maroc au Made in Morocco”, organisé dans le cadre de la 5è édition “Les Impériales 2022”, placée sous le signe “Morocco Tomorrow”, M. Mezzour a relevé qu’aujourd’hui à titre d’exemple, le Maroc dispose grâce à la banque de projets lancé au début de la crise sanitaire de plus de mille projets concrets qui visent à créer plus de 260 mille emplois directs et indirects, notant que cela montre l’attractivité du Maroc qui a été engendrée grâce à la vision clairvoyante du Roi Mohammed VI de faire du Maroc un pays qui rejoint les pays émergents.

Et d’ajouter que le Maroc suit son chemin grâce à la vision clairvoyante et à l’ambition du Roi, les stratégies, le nouveau modèle de développement et le programme gouvernemental, précisant que le Made in Morocco est aujourd’hui reconnu mondialement et au niveau national vu que 79 pc des Marocains préfèrent le produit national sur celui importé.

Le ministre a fait remarquer que le Made in Morocco est une ambition d’une nation qui se concrétise grâce aux compétences, aux projets réalisés sur le terrain et les sacrifices déployés avec des investissements lourds (ports, autoroutes) et un travail acharné depuis des décennies, outre l’ouverture du pays à la faveur des accords de libre-échange.

Le Maroc a travaillé de manière structurée, année après année, avec des écosystèmes pour attirer des investisseurs, construire des usines et concevoir des projets structurants, a-t-il insisté.

Placé sous le thème: “Morocco Tomorrow : Brands-Culture- Talents-Tech”, l’événement “Les Impériales 2022”, rendez-vous annuel des professionnels du marketing, de la communication, des médias et du digital, fait son retour en force avec une thématique d’actualité, qui s’inscrit délibérément dans la ligne du Nouveau Modèle de Développement, à savoir valoriser les compétences, les talents et les savoir-faire nationaux.