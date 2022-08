Le Liban rejette toute tentative d’installation permanente des déplacés syriens sur son territoire

“Nous rejetons complètement toute tentative visant à installer des Syriens déplacés au Liban, comme nous l’avons fait auparavant avec l’installation des Palestiniens sur notre terre”, a soutenu M. Aoun lors d’un entretien avec le ministre canadien du Développement international Harjit Singh Sajjan, en visite à Beyrouth. Le Liban ne peut plus supporter le fardeau économique, social, sanitaire et sécuritaire que représentent les 1,5 million de Syriens présents sur son territoire, a averti M. Aoun.

Le Liban conduit en ce moment une étude juridique sur la question des déplacés syriens, et la soumettra aux Nations Unies pour obtenir le soutien des “pays amis” et renvoyer les réfugiés syriens dans leur patrie, a expliqué le président libanais. Pour sa part, M. Sajjan a déclaré que le Canada ne soutenait pas l’intégration des déplacés dans leurs communautés d’accueil, et continuerait à contribuer à résoudre la crise des réfugiés syriens.