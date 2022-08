Le Koweït de dote d’un nouveau cabinet

Talal Al-Ahmad Al-Sabah a été nommé vice-premier ministre, ministre de la défense et ministre de l’intérieur par intérim, a déclaré le Centre koweïtien de communication gouvernementale, citant un décret amiri.

Muhammad Al-Faris a été nommé vice-premier ministre, ministre du pétrole et ministre d’État pour les affaires du cabinet, Abdul Wahab al-Rasheed, ministre des finances et ministre des affaires économiques et de l’investissement, et Ahmed Nasser Al-Sabah, ministre des affaires étrangères.

En mai, l’émir koweïtien a approuvé la démission du premier ministre de l’époque, Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, et de son cabinet, dans lequel Cheikh Ahmad occupait les fonctions de premier vice-premier ministre et de ministre de l’intérieur.