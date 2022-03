Le khalife général de la Tariqa tijaniya au Nigeria en visite au Maroc

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le khalife général de la Tariqa tijaniya au Nigeria, arrivé ce samedi à Rabat, a indiqué que sa visite a pour objectif de renforcer les relations, raffermir l’entente et consolider les liens spirituels entre le Maroc et le Nigeria, rappelant que la Tariqa de Cheikh Sidi Ahmed Tijani a vu le jour au Maroc à l’ère du Sultan Moulay Soulayman avant de se répandre dans le reste des pays africains.

Il a, dans ce sens, souligné l’importance que revêt sa visite à la ville de Fès qui abrite le mausolée de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, saluant la volonté résolue du Maroc et son ambition, sous la conduite du Roi Mohammed VI, “d’unifier les rangs des musulmans”.

De son côté, l’ambassadeur du Nigeria au Maroc, Bachir Ibrahim Salah El Husseini, a noté que la Tariqa tijaniya, qui figure parmi les plus grandes et les plus séculaires confréries soufies en Afrique, compte d’innombrables adeptes au Nigeria et sur le continent en général.

“Le Maroc et le Nigeria entretiennent des relations historiques, économiques, politiques et religieuses”, a-t-il mis en avant dans une déclaration similaire.

Dans le cadre de son déplacement au Maroc, le khalife général de la Tariqa tijaniya au Nigeria visitera, notamment, l’Institut Mohammed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidates, le secrétariat général du Conseil supérieur des oulémas ainsi que des monuments historiques à Fès.

Il se rendra également à la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran et à l’Imprimerie Fédala.