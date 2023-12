Le Japon, le Royaume-Uni et l’Italie signent un traité international sur leur programme d’avions de combat furtifs

Le traité, signé par le ministre japonais de la Défense, Minoru Kihara, et ses homologues britannique et italien, Grant Shapps et Guido Crosetto, marque une étape clé du programme Global Combat Air (GCAP) et vise à établir « une base solide non seulement pour livrer un avion de combat de nouvelle génération, mais également pour renforcer davantage la base industrielle de défense de chaque pays », selon une déclaration conjointe des trois parties.

Cet avion de combat, qui devrait prendre son envol d’ici 2035, vise à exploiter les technologies de nouvelle génération et à devenir l’un des avions de combat les plus avancés, interopérables, adaptables et connectés dans le monde.

« Notre programme d’avion de combat vise à jouer un rôle crucial dans la sécurité mondiale et nous continuons de réaliser des progrès extrêmement positifs vers la livraison des nouveaux avions à nos forces aériennes respectives en 2035 », a noté M. Shapps dans un communiqué.

« Le siège social basé au Royaume-Uni nous permettra également de prendre des décisions importantes en collaboration et à un rythme soutenu, en travaillant avec nos proches partenaires, l’Italie et le Japon, ainsi qu’avec nos industries de défense, pour livrer un avion exceptionnel », a-t-il ajouté.

Le développement conjoint de l’avion devrait commencer en 2025. Il sera doté d’un radar puissant capable de fournir 10.000 fois plus de données que les systèmes actuels, ce qui lui donnera un avantage décisif.