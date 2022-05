Le Groupe marocain AFMA s’installe en Côte d’Ivoire

“ACR, Assureurs Conseil Réunis, cabinet créé en 1979 par Mamadou Kanté, s’associe avec le courtier marocain AFMA pour devenir ACR-AFMA”, déclare le Groupe marocain dans un communiqué.

Et de souligner qu’à travers cette prise de participation majoritaire, AFMA, leader du courtage en assurance au Maroc depuis plus de 70 ans, affirme ses ambitions africaines et choisit la Côte d’Ivoire comme première implantation dans la région.

Selon les responsables du Groupe, M. Kanté, fondateur du courtier ivoirien et président de l’ANCARCI (Association Nationale des Courtiers en Assurance et Réassurance en Côte d’Ivoire), continuera de jouer un rôle de premier plan dans la gestion du cabinet qui prendra désormais le nom de ACR-AFMA.

Le fondateur du courtier ivoirien sera secondé par une équipe maroco-ivoirienne dotée des meilleures compétences dans le métier d’assureur conseil, précise la même source.

A travers ce partenariat, AFMA ambitionne de faire d’ACR-AFMA un des leaders du courtage en assurance en Côte d’Ivoire, grâce notamment au savoir-faire que va apporter le courtier marocain et aux synergies commerciales qui seront créées entre les deux cabinets.

Cette opération stratégique, estime-t-on, permettra d’accompagner les entreprises marocaines dans le conseil et la gestion de leurs risques en Côte d’Ivoire, et d’offrir aux entreprises ivoiriennes la qualité d’un service reconnu au niveau international et par de nombreuses certifications.

Cet évènement a été célébré, vendredi dernier à Abidjan, lors d’une réception qui a connu la présence notamment de l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, du président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, du ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, du président du Groupe AFMA, Farid Bensaïd, du Directeur général d’ACR-AFMA, Mamadou Kanté et de plusieurs autres personnalités.

“C’est un grand moment pour le Groupe AFMA de pénétrer le marché africain à travers la Côte d’Ivoire, un pays ami, un pays développé avec un futur clair et encourageant pour les investisseurs”, a déclaré à cette occasion M. Bensaïd.

Il a fait remarquer que “le partage du savoir entre les Africains peut aboutir à des résultats bons et fructueux au service de nos clients et Marocains et Ivoiriens”, notant que “notre démonstration et notre souhait aujourd’hui est de montrer, en tant qu’Africains, la main dans la main, qu’on est capable de monter un vrai cabinet de courtage à la hauteur de ce qui se passe en Europe, voire aux Etats unis”.

Il s’agit aussi de montrer, selon lui, qu’en Afrique “on est capable d’être autonome dans des domaines aussi pointus que l’assurance-conseil, l’aérien, le portuaire, la construction, l’énergie, et autres”.

De son côté, M. Kettani a tenu à rappeler le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI lors du forum économique maroco-ivoirien, qui s’est tenu en février 2014 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, et dans lequel le Souverain a souligné que “l’Afrique doit faire confiance à l’Afrique”.

Le diplomate marocain a rappelé par la même occasion la présence de plus en plus importante en Côte d’Ivoire d’entreprises marocaines opérant dans différents domaines, affirmant que l’ambassade du Royaume à Abidjan ne ménage aucun effort pour convaincre d’autres entreprises à venir s’installer en Côte d’Ivoire et contribuer à son développement.

Actif dans des secteurs essentiels de l’économie marocaine, le Groupe AFMA est ainsi présent notamment dans l’assurance, les services immobiliers, la location de voitures, le nearshoring, les nouvelles technologies, l’e-commerce, la distribution télécoms et la restauration rapide.