Le gouvernement marocain a pris une série de mesures « pour mettre en œuvre le caractère officiel de la langue amazighe »

Le gouvernement marocain a pris, durant les deux dernières années, une série de mesures pour mettre en œuvre le caractère officiel de la langue amazighe, a affirmé jeudi le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Répondant aux questions des journalistes lors du point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. Baitas a souligné que ce chantier représente un « engagement constitutionnel » du Royaume sur hautes instructions du Roi Mohammed VI », notant que le gouvernement s’emploie à sa mise en œuvre progressive.

Il a rappelé, dans ce cadre, le lancement officiel des projets relatifs au renforcement de l’utilisation de la langue amazighe dans les administrations publiques et son intégration dans divers domaines de la vie publique.

M. Baitas a noté, dans ce sens, que le service d’accueil en langue amazighe a été mis en place dans plusieurs administrations publiques, à travers la mobilisation de 460 agents d’accueil chargés de conseiller et d’orienter les usagers amazighophones, dans le but de faciliter leur accès aux services publics, outre l’inscription de la langue amazighe au niveau des panneaux de signalisation au sein des administrations et des établissements publics.

En sus, un service de réception d’appels téléphoniques en langue amazighe a également été mis en place dans neufs centres d’appel relevant de certains départements ministériels et établissements publics qui connaissent une forte affluence des usagers, a-t-il ajouté, relevant la mobilisation de 63 agents chargés de la communication téléphonique en langue amazighe.

Le Conseil de gouvernement a approuvé jeudi deux projets de décret fixant la liste des jours fériés payés et des jours fériés chômés, dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes instructions Royales de déclarer le Jour de l’an amazigh, à savoir le 14 janvier, jour férié national officiel payé.