Le gouvernement espagnol prévoit la création de 1,5 million d’emplois d’ici 2025

Le gouvernement est convaincu que la réforme du marché du travail, approuvée fin 2021, servira à réduire le taux de chômage dans les années à venir. L’objectif est qu’il soit réduit à 13% d’ici 2022, contre 13,6% au premier trimestre, selon la dernière enquête sur la population active (EPA).

La mise à jour du programme de stabilité 2022-2025 place le marché du travail parmi “l’un des principaux piliers de la reprise” après la pandémie, grâce à la création d’emplois et à la qualité des nouveaux emplois créés.

En outre, elle affirme que certains des objectifs de la réforme du travail commencent à être atteints, comme la réduction de l’emploi temporaire, des contrats à très court terme et du chômage des jeunes.

Avec la nouvelle réglementation du travail, les indicateurs d’emploi sont revenus à des niveaux similaires à ceux de 2008, mais cette fois “avec une structure économique très différente et des déséquilibres macroéconomiques en cours de correction”, comme l’affirme le gouvernement dans le programme de stabilité.

L’exécutif observe désormais des “fondamentaux plus solides” dans l’économie espagnole, notamment des soldes excédentaires de la balance courante, une réduction de 60 points de la dette privée depuis 2008, une baisse de l’emploi temporaire et du nombre de jeunes chômeurs et un moindre poids de la construction dans le produit intérieur brut (PIB).