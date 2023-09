Le gardien marocain Yassine Bounou nommé pour les trophées Ballon d’Or et Yachine

Le portier de la sélection du Maroc et du club saoudien d’Al-Hilal, Yassine Bounou est nommé pour les trophées annuels Ballon d’Or et Yachine, organisés par le magazine mensuel France Football pour récompenser, respectivement, le meilleur joueur et le meilleur gardien de la saison 2022-2023.

Bounou figure dans les listes des nommés pour ces deux trophées, publiées mercredi sur le site web de France Football, après une superbe saison marquée par une historique quatrième place au Mondial-2022 au Qatar avec la sélection marocaine et un titre de la Ligue Europa avec son ancien club espagnol du FC Séville, avec à la clé un bilan de 47 matches, 66 buts encaissés et 14 clean-sheets.

Commentant la saison de Bounou, France Football a souligné que « ses intuitions et son savoir-faire lors des séances de tirs au but face à l’Espagne avec le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde (0-0, 3-0 aux t.a.b.) et contre l’AS Rome avec le Séville FC en finale de la Ligue Europa (1-1, 4-1 aux t.a.b.) ont impressionné ».

Ces deux trophées sont attribués par un jury international de journalistes spécialisés, à raison d’un représentant par pays (les 100 premiers au dernier classement FIFA), en fonction de trois critères principaux observés, à savoir les performances individuelles et caractère décisif et impressionnant, les performances collectives et palmarès et classe et fair-play.