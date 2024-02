Le forum régional des élus du RNI, un espace pour la consolidation de la communication avec les institutions du parti (participants)

Dans une déclaration à la MAP en marge du forum, Mohamed Sadiki, membre du bureau politique du parti, a indiqué que le forum constitue un espace de choix permettant aux élus de soulever les problématiques entravant la gestion optimale des affaires locales, ainsi qu’un moyen primordial pour renforcer la coopération et la communication avec les autres instances du parti et ses ministres concernant la mise en œuvre des politiques publiques au niveau régional.

Il a, dans ce sens, relevé qu’il s’agit d’une approche visant à assurer le développement local global, mettant l’accent sur la contribution des organes élus au niveau local, en vue de garantir la réussite et la durabilité des projets et répondre aux besoins de la population, conformément aux engagements du parti avec la population et en phase avec la mise en œuvre du programme gouvernemental.

Pour sa part, le membre du bureau politique du parti, Rachid Talbi El Alami, a noté que ces forums régionaux constituent une opportunité d’écoute et de communication avec les élus du RNI, notamment les jeunes militants du parti et une occasion pour les aider à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans la gestion des affaires locales.

Les aspirations de la population, les engagements du RNI et ses promesses lors des élections, a-t-il enchaîné, sont autant de facteurs qui encadrent l’action de ces forums qui allie aspirations des jeunes et exigences de la population, en contribuant à fixer les priorités et à trouver des solutions adaptées.

De son côté, Mustapha Baitas, membre du bureau politique du RNI, a noté que le parti de la colombe clôture aujourd’hui à Dakhla les tournées régionales du Forum des élus du RNI ayant pour objectifs d’examiner et d’aborder de nombreuses questions liées à la gestion de la chose locale.

M. Baitas a aussi noté que ce forum régional consolide les valeurs du RNI, basées sur la démocratie participative et sociale et met l’accent sur la philosophie du parti de la colombe, qui repose sur une approche de participation, de débat et de dialogue entre ses différentes composantes.

Après la clôture des travaux de ce forum régional, un livre sera élaboré répertoriant les différentes conclusions et attentes des élus du RNI, ainsi que les solutions susceptibles de résoudre les problèmes et difficultés entravant leur action.

Pour sa part, la présidente de l’organisation des élus du RNI de la région Dakhla-Oued Eddahab, Ghala Bahia, a relevé que ce forum régional s’inscrit dans le cadre d’une démarche participative menée par le parti, en vue de renforcer la communication avec les élus, en tant que représentant de la population.

Les ateliers organisés en marge de ce forum régional ont été marqués par un débat approfondi, a-t-elle poursuivi, relevant que les propositions et recommandations émanant de cette rencontre, seront prises en considération par le bureau politique du parti, dans l’optique d’assurer un développement local dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.