Le choix de ce film se justifie par “son niveau technique élevé, sa réalisation exceptionnelle et son scénario novateur”, a souligné la porte-parole du comité de sélection, Parviz Sheikhtadi, à l’agence officielle Irna.

Également acteur et scénariste, Houman Seyyedi avait déjà remporté le prix de la meilleure interprétation et du meilleur scénario au festival cinématographique Fajr de Téhéran en 2014 et 2017.