Le film “Solofan” remporte le Grand Prix du 11è festival international du film et du Sahara d’Assa

Lors de la soirée de clôture, les différents prix du festival ont été remis aux lauréats. Le Grand Prix a été décerné au film “Solofan”, qui était en concurrence avec 16 courts métrages participant à ce festival, organisé par l’Association “Assa pour le film et le théâtre” sous le signe “Cinéma et mémoire historique”.

Le réalisateur du film a indiqué à la MAP que cette production raconte l’histoire d’un artiste qui peint des tableaux et les revend à bas prix à l’un des intermédiaires. Le prix du meilleur scénario est allé ex-æquo aux films “Yeza” d’Omar Miyara et “Manchourates” de Rabab Kamghar, tandis que le prix de la meilleure réalisation est revenu à Assif de Yassin Ait El Fakir.

Le prix du jury a été remporté par le film “La route inconnue” d’Abdelkebir Nichan.

La cérémonie de clôture du festival a été marquée par les hommages rendus à des personnalités cinématographiques, académiques et sportives, dont le réalisateur Mohamed Ahd Bensouda, l’artiste Nabiha Berni, et l’universitaire Mohamed Balghouate, en plus de l’équipe Mouloudia Assa de football promue en première division amateur.

Au programme du festival (16-18 juin) figuraient, outre des projections cinématographiques, l’organisation d’une “masterclass” sur le thème “Financement des modèles d’industrie cinématographique et aides publiques fiscales”, ainsi que des séminaires et ateliers de formation dans le domaine de l’écriture et la réalisation du film documentaire.

Le jury était présidé par le réalisateur espagnol Jorge Onieva Hernandez, et comprenait l’artiste Latifa Ahrar, le réalisateur Ghali Ghrimich, le réalisateur et producteur mauritanien Sidi Mohamed Chiker et l’artiste suédois William Elg.

Le festival a été organisé avec le soutien du conseil provincial d’Assa-Zag, du Centre cinématographique marocain et la province d’Assa-Zag, et en partenariat avec l’Agence de promotion et de développement économique et social des provinces du Sud, la région Guelmim-Oued Noun et la commune d’Assa.