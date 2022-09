Le dirham devrait s’apprécier face au dollar à horizon 3 mois

Tenant compte de la fin de la saison estivale, et dans l’attente de la fin des remontées de dividendes à l’étranger, nous pensons que les flux import et export devraient se rééquilibrer à CT, estiment les analystes d’AGR.

Les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 10,75, 10,75 et 10,70 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,81. Face à l’Euro, le Dirham devrait s’apprécier à horizon 1 mois, 2 mois et 3 mois. Les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 10,45, 10,45 et 10,40 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,79.