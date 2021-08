Le directeur de la CIA a rencontré le chef des talibans à Kaboul (Média)

Avant de prendre la tête de l’Agence nationale du renseignement (CIA), M. Burns a une longue carrière dans le monde de la diplomatie, occupant notamment le poste d’ambassadeur des États-Unis en Russie entre 2005 et 2008 et en Jordanie de 1998 à 2001. Sollicitées par les médias, la CIA et la Maison Blanche ont refusé de confirmer la réunion.

La réunion à Kaboul intervient alors que l’administration Biden s’active pour compléter l’évacuation de milliers d’Américains et d’afghans de l’aéroport international de Kaboul avant la date limite imminente.

Le président américain fait face à des pressions aussi bien au niveau interne qu’auprès de ses alliés de la coalition, pour prolonger la date limite au-delà du 31 août, jugée “insuffisante”. Les talibans ont, pour leur part, qualifié de “ligne rouge” toute extension de ce délai.

L’attaché de presse adjoint de la Maison Blanche, Chris Meager, a déclaré mardi matin que 21 600 personnes avaient été évacuées au cours des dernières 24 heures, portant à 58 700 le total des personnes évacuées depuis le 14 août .

Les talibans ont pris le contrôle de grandes villes et d’un certain nombre de provinces à travers l’Afghanistan en un peu plus d’une semaine, avant de prendre le contrôle de Kaboul, y compris le palais présidentiel, au début du mois.