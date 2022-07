Le DG de la MAP reçoit le chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc

Le Directeur Général de l’Agence marocaine de presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi, a reçu, récemment au siège de la MAP à Rabat, le chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc, M. David Gorvin. Les deux responsables ont mis l’accent, à cette occasion, sur l’importance des médias et de la presse dans le renforcement et la consolidation des relations entre les pays et le rapprochement entre les peuples.

Ils ont souligné, plus particulièrement, le rôle de la MAP dans l’accompagnement du rapprochement entre le Maroc et Israël, deux pays dont les relations enregistrent une évolution rapide, depuis la signature de l’accord tripartite, Maroc-Israël-USA. A cet égard, M. Hachimi Idrissi a mis l’accent sur l’intérêt accordé par la MAP à Israël en particulier et à la région du Moyen-Orient en général, citant l’affectation par l’Agence marocaine de presse d’un correspondant en Israël, pays qui relève du Pôle Moyen-Orient de l’Agence. Le DG de la MAP a insisté, par ailleurs, sur le rôle important des élites dans le rapprochement entre le Maroc et Israël, mais également entre le monde arabe et Israël, précisant que le véritable prélude à cette proximité reste le renforcement des relations dans des domaines aussi importants que la culture, les médias, les arts, le cinéma …etc. Le Maroc est un pays qui s’est toujours distingué par des positions empreintes de modération et de sagesse, a indiqué, pour sa part, M. Gorvin, notant que le Royaume est un pays épris des valeurs de la paix et de la tolérance, ce qui fait de lui un modèle à suivre dans la région. Le chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc a salué, dans ce cadre, l’évolution des relations entre le Maroc et Israël, citant notamment dans ce cadre la multiplication des visites des responsables des deux pays, à tous les niveaux.