Chute d’un bus dans une rivière au Kenya : 24 morts

Le bus, qui ralliait la ville de Mombasa (sud) en provenance de Meru (centre), a fini sa course au fond de la rivière de Nithi suite à sa chute au niveau d’un pont haut d’une quarantaine de mètres, selon les rapports préliminaires qui font état de défaillances de freins dans le véhicule.

Des statistiques de l’Autorité kényane du transport et de la sécurité (NTSA), publiées en juin dernier, indiquaient que plus de 1.900 personnes sont mortes dans des accidents de la route depuis le début de l’année, en grande partie en raison de la conduite imprudente.

Le pont de Nithi est identifié par les autorités kényanes en tant que point noir pour la circulation à cause du nombre d’accidents et de victimes enregistrés dans cette zone. En juin dernier, un autre bus avait chuté du même pont, faisant un mort et 13 blessés.