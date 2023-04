Le dépistage de la surdité est un outil essentiel pour la détection précoce de la surdité chez les nourrissons (Essakalli)

Intervenant à l’occasion du lancement du programme national de dépistage néonatal de la surdité sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmae, Présidente de la Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds, M. Essakalli a mis en avant l’engagement et le soutien permanents de SAR la Princesse Lalla Asmae envers la santé et le bien-être de nos communautés et l’implication personnelle Son Altesse Royale dans le programme national de dépistage néonatal de la surdité, ce qui renforce cette initiative et encourage la participation de tous les acteurs concernés.

Il a relevé aussi que la Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds va mettre en place un centre de diagnostic et de réhabilitation de l’audition à Casablanca, “qui sera certainement dupliqué sur toutes les régions du Royaume”.

Ce centre sera équipé d’un ensemble complet d’appareils de diagnostic et de réadaptation auditive de pointe, tels que des audiogrammes, des tests d’impédance et des tests de paroles, a dit M. Essakalli, notant que le centre disposera également d’une équipe de professionnels qualifiés, comprenant des médecins ORL, des audiologistes, des orthophonistes et des psychomotriciens qui travaillent ensemble pour offrir un traitement personnalisé à chaque patient.

La Princesse Lalla Asmae, Présidente de la Fondation Lalla Asmae pour enfants sourds, a présidé, mercredi à l’Hôpital mère-enfant, “Abderrahim Harouchi” à Casablanca, la cérémonie de lancement du programme national de dépistage néonatal de la surdité.