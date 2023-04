La Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds, des efforts inlassables pour la détection précoce de la surdité chez les enfants

A cet égard, le programme national de dépistage néonatal de la surdité, lancé mercredi à Casablanca, sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmae, Présidente de la Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds, s’emploie à favoriser le dépistage, le diagnostic précoce et la prise en charge adéquate pour éliminer ce handicap sensoriel à la faveur d’une prise en charge très précoce dans des délais opportuns.

Dans ce contexte, le directeur de la Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds, El Abbes Bouhlal a souligné que le programme national de dépistage néonatal de la surdité vise à améliorer la situation des enfants à besoins spécifiques notamment les sourds, notant que l’enfant bénéficiera d’une solution médicale en fonction de degrés de surdité.

Dans une déclaration à M24, la chaine d’information en continu de la MAP, M. Bouhlal a relevé que, sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmae, Présidente de la Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds, le programme national de dépistage a été lancé en s’appuyant sur deux points essentiels, à savoir l’équipement de toutes les maternités du Royaume d’appareils spécifiques pour faire le dépistage précoce à la naissance et la création par la Fondation Lalla Asmae de centres spécifiques pour le diagnostic et la réhabilitation de l’audition.

De son côté, le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz s’est dit honoré “de signer, sous la présidence de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmae, un accord ayant comme objectif d’équiper un centre pilote de détection précoce de la surdité chez l’enfant”, notant que le but est d’éviter des échecs de l’enfant dans sa vie scolaire et dans sa vie tout court.

“L’accord couvre un programme qui dépasse la trentaine de centres au niveau de la région pour avoir ce service à proximité des mamans et des citoyens en général”, a-t-il dit dans une déclaration à la presse.

Pour sa part, le directeur général de la CNSS, Hassan Boubrik a relevé que la CNSS et la Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds ont signé une convention visant à définir les modalités de financer les implants ou les dispositifs médicaux concernant les implants cochléaires au profit des enfants sourds.

Tout en mettant en avant l’énorme travail de la Fondation Lalla Asmae, M. Boubrik a relevé qu’aux termes de cette convention, l’intervention de l’assurance maladie obligatoire permettra de donner plus de moyens et de ressources pour le financement de ces opérations au profit d’enfants sourds.

Abondant dans le même sens, le directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal a relevé que la convention entre l’AMCI et la Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds signée, sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmae, est une “convention importante” qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de SM le Roi pour la promotion de la coopération Sud-Sud.

Cet accord vise à accompagner les efforts et le programme d’action de la Fondation dans sa dimension internationale et ce, en permettant à des enfants issus de pays partenaires notamment africains de bénéficier des différents programmes qu’offre la Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds, a-t-il dit.

Quant au Pr Hicham Afif, directeur général du CHU “Ibn Rochd”, il a fait observer que le programme national de dépistage néonatal de la surdité, lancé à l’Hôpital mère-enfant, “Abderrahim Harouchi” relevant du CHU Ibn Rochd, sera étendu à l’ensemble des maternités du Maroc avec comme objectif le diagnostic précoce des problèmes d’audition chez les nouveaux nés.

Ce diagnostic, a-t-il dit, permet la prise en charge et le traitement de manière très précoce et dans des délais opportuns et en bas âge, ce qui favorise l’inclusion dans la société de ces enfants et leur permet la possibilité de poursuivre leur scolarité dans des conditions idoines et de jouir d’une vie normale.