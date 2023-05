Le Conseil des ministres saoudien approuve une convention de coopération avec le Maroc dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et son financement

Signée le 24 janvier à Rabat par le Directeur Général de la DGST, Abdellatif Hammouchi, et le vice-président de la sûreté de l’Etat saoudien, Abdullah Fahad Salih Al-Owais, la convention porte sur l’organisation et le développement de la coopération et de la coordination sécuritaire dans différents domaines liés à la lutte antiterroriste et les opérations de financement du terrorisme.

La DGST et la présidence de la Sûreté de l’Etat saoudien aspirent à développer leurs relations sécuritaires et de renseignement, à coordonner les efforts de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, en vue de priver les organisations terroristes de toute base arrière, terreaux de recrutement et ressources financières, avait indiqué un communiqué de la DGST.