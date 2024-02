Le Conseil des ministres arabes de l’intérieur adopte des plans d’action en rapport avec la sécurité, les médias et la sécurité routière

Ainsi, le conseil a adopté son 11è plan sécuritaire, le 9è plan médiatique de sensibilisation sécuritaire et de prévention du crime, ainsi que la 8è phase du plan relatif à la stratégie arabe de la sécurité routière, indique le conseil dans son communiqué final.

Le conseil s’est félicité également de la création d’un conseil ministériel arabe chargé de la cybersécurité au niveau de la Ligue des Etats arabes.

Les participants à la session ont par ailleurs apprécié la proposition relative à l’élaboration d’un plan arabe pour faire face aux crimes commis à l’aide de l’intelligence artificielle, outre l’adoption du rapport des travaux de l’Université arabe Nayef des sciences de sécurité entre la 40e et la 41e sessions.

Selon la même source, les participants ont discuté d’un certain nombre de questions prioritaires, et le bilan du secrétariat général du conseil entre la 40ème et la 41ème sessions, outre les recommandations des conférences organisées et les résultats des réunions tenues conjointement avec les parties prenantes aux niveaux arabe et international.

Après avoir salué la coopération existante entre le Secrétariat général du Conseil, les institutions d’action commune et les organisations arabes et internationales, le conseil a souligné l’importance de renforcer cette coopération afin d’atteindre des objectifs escomptés.

Ont pris part à cette session également les représentants du bureau de la lutte contre le terrorisme des Nations unies, l’Interpol, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l’université arabe Nayef des sciences sécuritaires, ainsi que des délégations sécuritaires arabes de haut niveau.

Le Maroc a été représenté à cette session par une délégation comprenant notamment Mohamed Ait Ouali, l’ambassadeur du Royaume en Egypte et son délégué permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Moufakir, wali directeur de la coopération internationale au ministère de l’Intérieur, Mohamed Dkhissi, directeur central de la police judiciaire à la Direction Générale de la Sûreté Nationale, directeur d’Interpol-Maroc et directeur du bureau de liaison auprès du secrétariat général du conseil des ministres arabes de l’Intérieur, ainsi que Mohammed Iboumraten, chargé d’Affaires à l’Ambassade du Maroc à Tunis.