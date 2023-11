Le conseil d’administration du FMI approuve la proposition d’augmenter les quotes-parts de l’institution

« L’achèvement de la 16 e révision des quotes-parts du FMI et leur augmentation contribuera à préserver une institution solide, reposant sur un système de quotes-parts et disposant de ressources adéquates, au centre du dispositif mondial de sécurité financière », a noté la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, citée dans le communiqué. « Il est essentiel que le FMI dispose de ressources suffisantes afin de préserver la stabilité financière mondiale et répondre aux éventuels besoins des pays membres dans un monde incertain et exposé à des chocs », a-t-elle ajouté.

La proposition porte principalement sur une augmentation de 50 % des quotes-parts affectées aux pays membres, au prorata de leurs quotes-parts actuelles. Cette augmentation permet d’accroître les ressources permanentes du FMI et de renforcer sa structure fondée sur un système de quotes-parts, souligne le communiqué, ajoutant que cette hausse réaffirme le rôle primordial que ces dernières occupent parmi les ressources de l’institution et réduit la dépendance aux emprunts. Selon cette proposition, une fois cette augmentation effectuée, le niveau des ressources empruntées, comprenant les accords d’emprunt bilatéraux et les nouveaux accords d’emprunt (NAE), sera réduit afin de maintenir la capacité de prêt actuelle du FMI.

Les pays membres ont également reconnu qu’il est urgent et important de réaligner les quotes-parts pour mieux refléter la position relative des membres dans l’économie mondiale, tout en préservant les quotes-parts des membres les plus pauvres. « Cette augmentation proposée des quotes-parts intervient à un moment complexe pour l’économie mondiale et les pays membres du FMI. Dans un esprit de coopération internationale, j’espère que cette proposition bénéficiera du soutien le plus large possible de la part des pays membres et que nous nous dirigerons ensuite vers un réalignement des quotes-parts dans le cadre de la 17 e révision », a déclaré la cheffe du FMI.

Le conseil d’administration a invité le conseil des gouverneurs à se prononcer sur cette proposition avant le 15 décembre 2023. L’approbation par le conseil des gouverneurs requiert une majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées.