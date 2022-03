Le Congrès péruvien réitère son soutien au plan marocain d’autonomie

Dans une déclaration à la presse à l’issue de son entretien avec le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, le président de la Commission des Affaires étrangères a relevé que la position du Parlement péruvien consiste à soutenir la solution proposée par le Royaume en 2007, à savoir le plan d’autonomie des provinces du sud sous la pleine souveraineté marocaine.

Par ailleurs, M. Bustamante Donayre a mis en relief l’importance de promouvoir les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’aéronautique, l’industrie automobile et les énergies renouvelables.

Pour sa part, le président de la Chambre des Conseillers a affirmé que le Maroc est déterminé à aller de l’avant dans la consécration de la régionalisation avancée, soulignant que l’unique solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain doit se faire dans le cadre de l’initiative marocaine d’autonomie.

Il a insisté sur l’importance de renforcer les relations entre les deux Chambres du Parlement marocain et le Congrès péruvien, mettant l’accent sur le rôle essentiel de l’institution législative dans la consolidation des relations économiques et commerciales entre les deux pays, notamment dans les domaines de la pêche maritime, des énergie renouvelables, de l’aéronautique et de l’industrie automobile.