Le chef du Hamas à Beyrouth pour une réunion palestinienne antinormalisation

M. Haniyeh “est venu participer à une réunion des chefs des organisations palestiniennes” qui se tiendra jeudi soir avec la participation par visioconférence du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas depuis Ramallah, en Cisjordanie occupée, a déclaré à l’AFP un responsable du Hamas.

La rencontre vise à “établir une stratégie unifiée pour faire face aux projets de normalisation qui s’accélèrent avec l’entité sioniste (Israël, NDLR) et au plan d’annexion de la Cisjordanie”, a ajouté ce responsable, Ali Baraka.

Les Emirats arabes unis et Israël ont annoncé le 13 août un accord pour normaliser leurs relations, et un vol “historique” a eu lieu lundi entre Tel-Aviv et Abou Dhabi.

La visite de M. Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, est la première au Liban depuis près de 30 ans.

Il faisait partie d’un groupe de plus de 400 Palestiniens bannis en 1992 par Israël, qui avaient campé pendant un an à Marj al-Zouhour, dans le sud du Liban, avant d’être autorisés à regagner les Territoires palestiniens.

La réunion, qui se tiendra à l’ambassade palestinienne à Beyrouth, regroupera les chefs ou représentants de la plupart des formations palestiniennes, dont le chef du Jihad islamique en Palestine, Ziad Nakhalé, un mouvement radical qui passe pour être financé par l’Iran, ainsi que des responsables basés à Damas de formations comme le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP).

La dernière réunion de ce genre s’est tenue au Caire en 2013.

Les organisations palestiniennes ont unanimement condamné l’accord entre les Emirats et Israël, accusant Abou Dhabi de trahison et de violation du consensus arabe qui faisait du règlement du conflit israélo-palestinien une condition sine qua non à la normalisation des relations avec l’Etat hébreu.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que son pays discutait en secret avec d’autres dirigeants arabes et musulmans d’une normalisation de leurs relations.