Le célèbre designer Hicham Lahlou signe la nouvelle collection de la Maison Haviland

Le célèbre designer franco-marocain Hicham Lahlou s’associe à la Maison Haviland et signe une nouvelle collection pour la prestigieuse manufacture française. “Avec ce projet et ses symboles, Hicham Lahlou nous livre son amour de la culture marocaine, riche de son artisanat et de son art de recevoir”, se félicite Haviland.

Basée à Limoges, la Maison Haviland fait de la ville de Marrakech son écrin d’inspiration où la porcelaine devient un acteur incontournable de l’art de vivre à travers le monde.

Le célèbre designer franco-marocain Hicham Lahlou s’associe à cette initiative et signe une nouvelle collection pour la prestigieuse marque et manufacture française Haviland, fondée en 1842.

La collection est actuellement présentée dans le cadre de la Paris Design Week 2020 By Maison et Objets

“La collection Morocco est créée grâce à une superposition d’un ensemble de coupelles décoratives enserrant une bougie aux parfums de fleurs d’oranger”, souligne la Maison Havilland.

“Un voyage sensoriel qui nous transporte dans les plus belles vallées du Maroc”, ajoute-t-on, estimant qu'”avec ce projet et ses symboles, Hicham Lahlou nous livre son amour de la culture marocaine, riche de son artisanat et de son art de recevoir”.

Des designers, peintres et sculpteurs, tels que Bracquemond, Dammouse, Suzanne Lalique, Gauguin, Dufy, Sandoz, Kandinsky, et Dali, Victoria Wilmotte, Black Body, Christian Ghion, Design Heure et dernièrement Hicham Lahlou ont contribué au renom et à l’histoire d’Haviland.

La Maison Haviland sublime depuis plus de 175 ans les tables des plus grands Palaces du monde.

Hicham Lahlou, entre art et design

Hicham Lahlou, un des grands leaders du design africain et arabe à l’international et figure mondialement reconnue, signe de grands projets et des collections éditées par de prestigieuses marques à l’international, telles que Ecart International, Lip, Aquamass, CITCO Italy, DAUM, et dernièrement HAVILAND.

Il a lancé le projet Africa Design Award & Days (ADA, ADD) en 2014 qu’il dirige en tant qu’un des leaders du Design Africain. Ses créations sont régulièrement exposées dans des musées comme le Vitra Design Museum, le Guggenheim Bilboa, le Kunsthal Rotterdam, High Museum Atlanta USA ou le Victoria & Albert Museum à Londres.

Hicham Lahlou jongle entre le design et l’art contemporain et a été élu membre du Conseil d’administration de la World Design Organization (WDO), et nommé Regional Advisor Africa WDO.

Il a également eu l’honneur d’être invité par Mme Marva Griffin fondatrice du Salone Satellite afin d’être commissaire d’exposition Afrique de l’exposition AFRICA-LATIN AMERICA, Rising Design/Design Emergente exhibition event pour le SaloneSatellite du Salone Del Mobile aux cotés des célèbres Frères Campana, commis-saires d’expositions pour la partie Amérique Latine). Le Salone Stellite est le plus grand rendez vous de design au Monde depuis 25 ans.

Hicham Lahlou est un architecte d’intérieur, artiste, reconnu à la fois pour son trait de crayon unique et son travail sur les lignes mais aussi pour ses partis-pris artistiques innovants.