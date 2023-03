Le Cambodge salue le leadership et la sage politique du Roi Mohammed VI

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’entretiens, lundi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume du Cambodge, Prak Sokhonn a exprimé son admiration pour le développement social et économique que connaît le Maroc.

M. Sokhonn, qui effectue une visite officielle au Maroc les 27 et 28 mars à l’invitation de M. Bourita, a manifesté son admiration pour la sage politique de SM le Roi visant à assurer la prospérité et la stabilité du Royaume.

Cette visite, la première du genre au Maroc d’un ministre cambodgien des Affaires étrangères, vise à donner un nouvel élan aux relations bilatérales et à la promotion de la coopération économique, sectorielle, culturelle et scientifique entre les deux pays.

Outre ses entretiens avec M. Bourita, le vice- Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume du Cambodge a rendu une visite de courtoisie au président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami.