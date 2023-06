Le Burkina Faso interdit la télévision française LCI pour une période de trois mois

“Les programmes de la télévision +La chaîne info+, en abrégée +LCI+, sont suspendus pour une durée de trois mois au Burkina Faso sur les bouquets de tout distributeur de services audiovisuels à péage à compter de la notification de la présente décision”, indique le Conseil supérieur de la communication (CSC), dans un communiqué publié ce jeudi.

En mars 2023, les autorités de transition au Burkina Faso avaient coupé la diffusion de la chaîne France 24 sur leur territoire, à la suite d’une interview du chef d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).

“En ouvrant ses antennes au premier responsable d’AQMI, France 24 ne fait pas seulement office d’agence de communication pour ces terroristes, pire il offre un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation sur le Burkina Faso”, avait souligné alors un communiqué du porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouedraogo.

Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violences perpétrées par des groupes terroristes liés à l’Etat islamique et à Al-Qaïda, qui ont fait en tout 10.000 morts – civils et militaires – selon des ONG, et quelque deux millions de déplacés.